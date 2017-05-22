Названа средняя стоимость квартир в сталинских высотках

Жилье продается в четырех из семи сталинских высоток в Москве. Всего покупателям в первых советских небоскребах предлагается порядка 70 квартир. Их средняя стоимость — 49,9 миллиона рублей. Самый дешевый подобный лот обойдется в 15,9 миллиона, самый дорогой — в 152 миллиона рублей, свидетельствуют материалы портала ЦИАН, поступившие в «Дом» в понедельник, 22 мая.

Как отмечают аналитики, квартиры выставлены на продажу в двух жилых высотках — на Котельнической набережной и на Кудринской площади, в доме на Красных воротах и в бывшей гостинице «Украина» (сейчас — Radisson Royal Hotel Moscow).

Самое дорогое предложение в одной из семи таких сталинок — квартира за 152 миллиона рублей в жилом (невысотном) крыле бывшей «Украины». В высотной части здания жилья нет — здесь, как и прежде, работает гостиница.

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Наиболее доступный лот предлагается в доме на Кудринской площади — за 15,9 миллиона рублей здесь можно купить двухуровневые апартаменты с отделкой, мебелью и бытовой техникой.

В среднем квадратный метр жилых помещений в сталинских высотках стоит 633 тысячи рублей, что соответствует стоимости элитного жилья в Москве, подсчитали в ЦИАН.

Сталинские высотки — это общее название семи небоскребов, возведенных согласно постановлению И. В. Сталина «О строительстве в Москве многоэтажных зданий». Документ был принят Советом министров СССР в 1947 году, но возведение домов завершилось спустя 10 лет, уже после смерти вождя. Изначально в Москве планировалось построить восемь высоток, но проект административного здания в Зарядье законсервировали, и впоследствии на стилобате недостроенного небоскреба разместили гостиницу «Россия».