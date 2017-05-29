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Под закон об изъятии единственного жилья попадут около семи тысяч должников

После принятия закона об изъятии единственного жилья могут лишиться около семи тысяч должников. Об этом сообщил заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин, передает в понедельник, 29 мая, «Российская газета».

Он заявил, что в конечном итоге законопроект должен защищать права и неплательщиков, и взыскателей. В настоящее время в зону риска попадают должники по алиментам, возмещению причиненного здоровью вреда и ущерба от преступлений.

По информации газеты, в данный момент в распоряжении судебных приставов находится 880 тысяч дел по алиментам на общую сумму 135 миллиардов рублей и 107 тысяч дел по возмещению вреда от преступлений на сумму 100 миллиардов.

31 января нынешнего года сообщалось, что закон, предусматривающий возможность лишать должников единственного жилья, может, в случае ее реализации, затронуть до 20 тысяч россиян. Днем ранее стало известно, что в Общественной палате раскритиковали проект из-за не проработанных механизмов реализации правовой инициативы.

Минюст России предложил отменить запрет на изъятие у должников единственного жилья в начале января 2017 года. При этом оговаривался ряд ограничений. Так, взыскание может быть наложено только на помещение, стоящее более чем в два раза больше того, что положено собственнику и его семье по закону. Площадь также должна быть как минимум вдвое больше нормативной.
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