В Госдуме задумались об общероссийским проекте реновации‍

В Госдуме обсудили проект о реновации для всей России после принятия соответствующего закона для Москвы. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает РИА Новости.

«Это пилотный законопроект или закон, который такой шаблонный, по которому мы в дальнейшем будем вносить поправки или закон принимать по России всей. Поэтому мы отрабатывать будем эти вопросы на Москве, потому что она более с пониманием относится», — заявил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Материалы по теме Пятый элемент Как снос хрущевок повлияет на стоимость квартир в Москве

Сообщается, что комитет одобрил поправки проекта о реновации во втором чтении. Принятие закона запланировали на 9 июня.

Предварительный список домов, включенных в программу реновации, столичные власти впервые опубликовали 2 мая. В него попали более 4,5 тысячи зданий, наибольшее количество (1064) — в Восточном округе города.

Голосование по вопросу включения объектов в финальный список подлежащих сносу домов началось 15 мая и завершится 15 июня.

Снести все хрущевки в Москве и построить на их месте новое жилье мэру столицы Сергею Собянину 21 февраля поручил президент России Владимир Путин.