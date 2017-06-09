Названо число выплачивающих ипотеку россиян

На сегодняшний день ипотеку в России выплачивают около 4,5 миллиона человек. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник, передает «Интерфакс».

Он заявил, что 12 тысяч из них находятся в тяжелой финансовой ситуации, просрочено четыре тысячи кредитов. АИЖК старается помочь каждому найти решение и выход из ситуации, отметил Плутник.

Ранее 9 июня сообщалось, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует создать новую программу помощи ипотечным заемщикам, которые попадают в тяжелую ситуацию.

18 мая стало известно, что министерство финансов подготовило предложения по дальнейшей реализации государственной программы поддержки заемщиков.

Подготовить дополнительные меры поддержки заемщиков в начале мая поручил правительству, Центробанку и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) премьер-министр Дмитрий Медведев.