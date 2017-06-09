Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Названо число выплачивающих ипотеку россиян

На сегодняшний день ипотеку в России выплачивают около 4,5 миллиона человек. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил генеральный директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Александр Плутник, передает «Интерфакс».

Он заявил, что 12 тысяч из них находятся в тяжелой финансовой ситуации, просрочено четыре тысячи кредитов. АИЖК старается помочь каждому найти решение и выход из ситуации, отметил Плутник.

Ранее 9 июня сообщалось, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства планирует создать новую программу помощи ипотечным заемщикам, которые попадают в тяжелую ситуацию.

18 мая стало известно, что министерство финансов подготовило предложения по дальнейшей реализации государственной программы поддержки заемщиков.

Подготовить дополнительные меры поддержки заемщиков в начале мая поручил правительству, Центробанку и Агентству ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

«Выгляжу хорошо — не догадаешься, что бомж»
История россиянки, вынужденной жить в офисе
Классовая борьба
На смену дешевым квартирам в Москве пришел новый вид жилья
Тихий ужас
Почему страхование жилья становится все более популярным
14:30 Сегодня
Минстрой решил помочь ипотечным заемщикам
13:56 Сегодня
Названы сроки утверждения списка домов для сноса по программе реновации
14:03 8 июня 2017
Жителям коммуналок пообещали отдельные квартиры по программе реновации
12:25 8 июня 2017
Минимальная стоимость квартиры бизнес-класса упала до рекордно низкой отметки
11:59 8 июня 2017
Власти заявили об энергоэффективности строящихся в рамках реновации квартир
17:08 7 июня 2017
Зарубежные архитекторы заинтересовались московской программой реновации