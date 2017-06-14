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Названа стоимость самой дорогой квартиры без отделки в Москве

Самая дорогая квартира без отделки в Москве продается за 3,97 миллиарда рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе аналитического центра ЦИАН, полученном редакцией «Дома» в среду, 14 июня.

Панорамный пентхаус площадью 952 квадратных метра расположен на последнем этаже дома в Пресненском районе. По периметру жилое пространство окружено террасами с видами на старомосковские переулки.

В составленный компанией рейтинг самых дорогих апартаментов столицы без отделки вошли квартиры по цене от 1,3 до 3,97 миллиарда рублей. На втором месте находится трехуровневый пентхаус в районе Раменки площадью почти две тысячи квадратов. Его можно купить за три миллиарда рублей. Также отмечается, что это одна из самых высоко расположенных в Европе квартир.

На третьей строчке — самое многоуровневое жилье в Москве. Пятиэтажный пентхаус расположен в доме в районе Хамовники и стоит 2,27 миллиарда рублей. Его площадь составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

12 мая эксперты ЦИАН сообщали о том, что самым дорогим столичным жильем с отделкой оказалась квартира за 1,74 миллиарда рублей площадью 950 квадратных метров, которая находится в здании около Остоженки.
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