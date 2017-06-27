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Финны задумали купить дом переводчика «Капитала» Маркса за 500 миллионов рублей

Финляндия планирует купить здание на Большой Конюшенной улице Санкт-Петербурга. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает «Интерфакс».

Стоимость дома площадью 4,5 тысячи квадратных метров составляет 508 миллионов рублей. Он построен в 1847 году по проекту архитектора Гаральда Боссе, до 1918 года там жил экономист Николай Даниэльсон, а в настоящий момент в здании находится Институт Финляндии.

В ближайшее время Минэкономразвития и МИД России проведут переговоры по продаже постройки с финской стороной. После этого будет подписано соглашение о продаже.

Николай Даниэльсон — русский экономист, редактор и автор первого завершенного перевода трех томов «Капитала» Карла Маркса.

Институт Финляндии — культурно-научный центр в Санкт-Петербурге, основан в 1992 году. Он организует выставки, концерты, семинары и другие мероприятия, оказывает поддержку преподавателям финского языка и организует семинары для переводчиков финской литературы.
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