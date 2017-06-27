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Петербург в 3,5 раза опередил Москву по количеству квартир с отделкой

Доля квартир в новостройках с отделкой в Санкт-Петербурге превышает объем столичных более чем в 3,5 раза. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «ИнтерГрупп», полученном редакцией «Дома» во вторник, 27 июня.

Отмечается, что около 50 процентов недвижимости в северной столице предлагается с чистовым ремонтом. В Москве они представлены только в 13 процентах жилых комплексов. «Такая разница объясняется высокой стоимостью жилья в столичном регионе. Любые дополнительные опции от девелопера могут существенно повлиять на конечную цену квадратного метра и оттолкнуть потенциальных покупателей», — говорится в сообщении.

По данным аналитиков, в настоящее время более половины жителей Санкт-Петербурга интересуются апартаментами с отделкой. «Благодаря такому решению покупатель сможет заехать в квартиру сразу после получения ключей и избежать неудобств, связанных с ремонтом соседей», — отметили эксперты.

В апреле сообщалось, что на московском рынке новостроек объем выставленных на продажу квартир с выполненным ремонтом в апреле 2017 года составил восемь процентов. Общая доля предложений с отделкой от застройщиков на первичном рынке столицы на тот момент составляла 12 процентов.
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