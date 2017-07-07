Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Копию Парфенона построили в Германии из 100 тысяч запрещенных книг

Аргентинская художница Марта Манюджин создала из 100 тысяч книг, запрещенных властями разных стран мира, полноразмерную копию Парфенона — древнегреческого храма, расположенного в Афинах и считающегося местом зарождения демократии. Об этом сообщает Inhabitat.

Инсталляция расположена в немецком городе Касселе на площади, где в 1933 году более двух тысяч книг были сожжены нацистами. «Книжный Парфенон» останется в центре Касселя до середины сентября.

Как пояснила художница, на создание арт-объекта ее вдохновили «эстетические и политические идеалы первой в мире демократической системы». По словам Манюджин, инсталляция «Книжный Парфенон» — это дань демократии. Кроме того, объект несет протестный смысл, символизируя борьбу с вводимыми повсеместно ограничениями свободы слова.

В создании работы участвовали студенты университета Касселя. Они помогли художнице составить список из 200 книг, запрещенных в разное время. Затем был организован сбор изданий: книги присылали люди из разных стран мира. Чтобы защитить их от дождя, Манюджин обернула конструкцию в прозрачный пластик.

Книги в Германии демонстративно сжигали в 1930-х в рамках так называемой «Акции против негерманского духа». Издания, не соответствовавшие идеологии национал-социализма, массово уничтожали члены Немецкого студенческого союза в сотрудничестве с Гитлерюгендом. В ходе кампании были преданы огню, в том числе, копии произведений Генриха Манна, Эриха Марии Ремарка, Зигмунда Фрейда и Карла Маркса.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Область газа
Что мешает жителям Подмосковья дышать свободно
Дом, который построил...
В Москве показали квартиры для жителей сносимых хрущевок
«Российская молодежь поймет, что не нужно покупать квартиры»
«Профессор из мусорного бака» предрек смерть культа собственности
18:22 Сегодня
До конца года перед ЧМ-2018 в Москве построят около десяти отелей
14:50 Сегодня
Собянин назвал Москву экономическим донором России
14:29 Сегодня
Программу реновации задумали начать с территории Ховринской больницы
12:13 Сегодня
Жилье в строящихся домах Москвы и Подмосковья распродадут к 2020 году
11:51 Сегодня
Москва впервые обошла Подмосковье по объемам строительства жилья
11:31 Сегодня
Власти Москвы предложили застроить 20 промзон