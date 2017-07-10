Стоимость нового жилья в Москве упала до трехлетнего минимума

Стоимость жилья в новостройках Москвы упала до 192,7 тысячи рублей за квадратный метр, что стало минимальным показателем за последние три года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании «МИЭЛЬ-Новостройки», поступившем в «Дом» в понедельник, 10 июля.

Эксперты отметили, что по итогам первого полугодия объем предложения на первичном рынке Москвы в старых границах достиг очередной рекордной отметки в 2,84 миллиона квадратных метров. «На протяжении всего полугодия показатель планомерно увеличивался, и можно предположить, что к концу года рынок преодолеет отметку в три миллиона квадратных метров», — считают специалисты.

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8 июня стало известно, что минимальный бюджет покупки квартиры в бизнес-классе впервые опустился до 3,9 миллиона рублей. Средний чек на жилье в данном сегменте на тот момент был равен 18,5 миллиона рублей, что на 2,6 процента ниже, чем в конце прошлого года (19 миллионов рублей) и на 12,3 процента, чем в конце 2014-го (21,1 миллиона).

4 июня РИА Новости сообщало, что мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал падение цен на жилье в столице после реновации. По его словам, программа добавит в рынок недвижимости дополнительные квадратные метры, которые позволят снизить стоимость квартир.