Названы регионы России с быстро дорожающим съемным жильем

По итогам второго квартала 2017 года российскими регионами-лидерами по росту средней стоимости аренды однокомнатных квартир стали Крым и Краснодарский край, где ставки увеличились более чем на семь процентов. В пятерку локаций с заметно подорожавшим съемным жильем также вошли Севастополь, Амурская область и Калмыкия, свидетельствуют материалы портала Domofond.ru, поступившие в «Дом» во вторник, 11 июля.

По данным аналитиков, в Крыму средняя ставка аренды «однушек» составила к июлю 20,5 тысячи рублей в месяц, в Краснодарском крае — 16,3 тысячи рублей/месяц. В Севастополе этот показатель за три месяца вырос на пять процентов до 19,9 тысячи рублей в месяц, в Амурской области — на 2,6 процента до 14,4 тысячи рублей/месяц, в Калмыкии — на 2,5 процента до 8,4 тысячи/месяц.

Помимо перечисленных, в топ-10 регионов с увеличившейся стоимостью аренды жилой недвижимости попали: Астраханская и Курганская области (+2,3 и +2,2 процента соответственно), Мордовия (+1,8), Хабаровский край (+1,6) и Приморский край (+1,5).

Сильнее всего арендные ставки снизились в трех регионах — Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Новгородской области (-5,1, -4,7 и -3,8 процента соответственно). В Санкт-Петербурге аренда жилья подешевела на три процента до 21,9 тысячи рублей в месяц.

В Москве, по подсчетам экспертов Domofond.ru, во втором квартале 2017-го стоимость аренды не изменилась, а в Московской области отмечено ее снижение на 1,2 процента до 19,8 тысячи рублей/месяц.

«Важно понимать, что представленные цифры отражают данные по предложению арендодателей. Итоговые суммы при реальных сделках близки к ним, но далеко не всегда совпадают», — подчеркивается в предоставленных «Дому» материалах.

Ранее аналитики «МИЭЛЬ» сообщали о профиците съемного жилья в Москве. По их оценке, в целом в городе сдается почти на 27 процентов больше квартир, чем нужно потенциальным арендаторам.