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Путина попросили спасти от застройки озеро с челябинским метеоритом

Жители города Чебаркуль (Челябинская область) направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой остановить планирующуюся застройку многоэтажками берега озера, в которое в 2013 году упал осколок метеорита. Об этом во вторник, 11 июля, сообщила член инициативной группы Наталья Кирбина, передает Ura.ru.

По данным издания, обращение также было отправлено губернатору области орису Дубровскому. «Строить собираются на мысе Коса, это традиционное место отдыха горожан, сейчас там расположен историко-этнографический комплекс "Чебаркульская крепость". Здесь хотят возвести многоэтажки на 14,8 тысячи человек. На общественных слушаниях жители дали отрицательное заключение», — говорится в письме.

Также отмечается, что застройка приведет к загрязнению озера, единственного питьевого источника в городе. В ответ на обращение мэр Челябинска опроверг незаконность строительства, отметила Кирбина. Она добавила, что мечеть и памятник метеориту, упавшему в водоем, собираются переместить. По ее словам, не согласны с решением 355 человек, которые подписали жалобу.

17 февраля 2013 года ученые обнаружили в районе озера Чебаркуль в Челябинской области фрагменты метеорита, упавшего за два дня до этого. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек в области и приграничных районах Казахстана.
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