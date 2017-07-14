Определены первые площадки для новых домов по программе реновации

Первые площадки для строительства домов для переселенцев по программе реновации жилого фонда нашли в Новой Москве. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, передает «Интерфакс».

«Всего предварительно подобрали девять участков, однако окончательный список еще не утвержден. Самый крупный земельный участок находится в поселке Мосрентген. Его площадь составляет 6,4 гектара, а потенциал застройки — 130 тысяч квадратных метров», — заявил он. По его словам, в поселении Михайлово-Ярцевское также есть возможность застроить участок общей площадью 1,1 гектара.

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Как рассказал Жидкин, застраиваться также будут участки в поселениях Первомайское, Рязановское, Кокошкино и в Щербинке. На площадке в Щербинке предполагается возвести 23,1 тысячи квадратных метров жилья, а в поселение Рязановское — 18,5 тысячи квадратных метров, — отметил он.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации жилья в Москве. Программа устанавливает очередность сноса многоквартирных домов с учетом их технического состояния. Закон был принят Госдумой 14 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.