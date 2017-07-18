Россиян предложили штрафовать за самовольную перепланировку нежилых помещений

Депутаты предложили ввести административную ответственность за самовольную перепланировку нежилых помещений. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Законопроект «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части ответственности за самовольную перепланировку и (или) переустройство нежилых помещений в многоквартирных домах)» поступил в Госдуму в понедельник, 17 июля.

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Если закон будет принят, нарушителей ждет штраф в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей. В настоящее время граждане несут ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений — штраф такой же.

5 мая сообщалось, что Мосжилинспекция выявила незаконно установленный лифт в одном из подъездов старинного дома в Мерзляковском переулке в Центральном округе столицы. Позже оборудование демонтировали. Установить личность владельца подъемника не удалось. По словам жильцов, они не знают, откуда в их подъезде взялся лифт.