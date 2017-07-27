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Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии

Покупатель со средней московской зарплатой сегодня может накопить на типовую однокомнатную квартиру в Москве за 14,6 года, в то время как еще в 2015-м для этого потребовалось бы почти на пять лет больше — 19,4 года. Быстрее других — за восемь лет — способны аккумулировать необходимые средства финансисты. Об этом говорится в сообщении компании «ИНКОМ-Недвижимость», поступившем в «Дом» в четверг, 27 июля.

Согласно подсчетам аналитиков, накопить на обычную московскую «двушку», получая средний для столицы заработок, сегодня можно за 18,57 года, на «трешку» — за 30,81 года (в 2015-м — 24,4 и 39,1 года соответственно).

Финансист, ежемесячно откладывая половину своей зарплаты, купит «однушку» в столице чуть больше чем за восемь лет, врач высшей квалификации — почти за 13 с половиной, а госслужащий — за 16. Воспитатель детского сада сможет отпраздновать новоселье немногим меньше чем через 27 лет, а младшая медсестра — почти через 30, отмечается в материалах «ИНКОМ».

При расчетах аналитики использовали данные Росстата и Мосгорстата о размерах средней заработной платы работников в Москве в 2017 году: ежемесячный доход финансистов, по официальной статистике, составляет 136,5 тысячи рублей, госслужащих — 69,6 тысячи рублей, врачей высшей категории — 81,6 тысячи рублей. Медсестры и воспитатели зарабатывают 34,7 тысячи и 41,5 тысячи рублей в месяц соответственно.

Среднюю стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке жилья эксперты оценили в 6,7 миллиона рублей.

«Надо учитывать, что указанные сроки накоплений сократятся при сохранении денежных средств на банковских депозитах, а также иметь в виду преимущественное распространение на вторичном рынке альтернативных сделок, которые требуют меньших сбережений», — подчеркивается в предоставленных «Дому» материалах.

Ранее сообщалось, что уровень доступности вторичного жилья в Москве летом 2017-го достиг десятилетнего максимума.
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