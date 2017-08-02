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Реновация затронет каждого четвертого жителя Москвы

Программа реновации жилого фонда в Москве может коснуться каждого четвертого жителя города. Об этом в среду, 2 августа, заявил заместитель столичного мэра по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин в прямом эфире радиостанции «Вести ФМ».

«Практически программа коснется каждого восьмого москвича, кто проживает в этих домах, а в них проживают около миллиона человек. Плюс, если посмотреть окружение, так как мэром поставлена задача делать комплексное обустройство территории, а не просто отдельно строить дома, это коснется, я думаю, каждого четвертого жителя города», — сказал он, добавив, что проекты новых кварталов по программе власти будут обсуждать с гражданами.

Ранее в эфире Хуснуллин сообщил, что переселенцам из ветхих пятиэтажек по программе реновации в Москве предоставят три квартиры на выбор.

1 августа был утвержден итоговый список попавших под реновацию московских пятиэтажек. В нем оказались 5144 дома.
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