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Названо число обманутых дольщиков в России

В России на данный момент насчитывается 46 тысяч обманутых дольщиков, внесенных в федеральный реестр (не считая договоров, заключенных с группой компаний СУ-155). Об этом в четверг, 3 августа, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, передает РИА Новости.

«Почти половина обманутых дольщиков сосредоточена в десяти регионах», — подчеркнул он. Всего пострадавшие соинвесторы купили жилье в 785 объектах, расположенных в 69 субъектах страны.

«За некоторые регионы я спокоен: например, с серьезной уверенностью власти Москвы в лице заммэра Марата Хуснуллина обещают мне закрыть вопрос с обманутыми дольщиками, причем они четко понимают, как это сделать. В других субъектах ситуация очень разная, но после многочисленных парламентских слушаний все свою ответственность понимают», — заявил Мень.

Ранее сообщалось, что на общую численность населения России (146,8 миллиона человек) приходится 252 тысячи заключенных договоров долевого участия (ДДУ). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится два дольщика.
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