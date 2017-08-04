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Попавшие под реновацию кварталы пообещали адаптировать для велосипедистов

Московские власти рассматривают возможность создания инфраструктуры для велосипедистов в кварталах, которые будут реконструированы по программе реновации. Об этом в пятницу, 4 августа, сообщил заместитель директора ГУП «МосгортрансНИИпроект» Петр Барсуков, передает РИА Новости.

«Мы предлагаем увеличение количества парковочных мест в округе. Мы рассматриваем все пешеходные подходы к объектам транспортной инфраструктуры. В части велосипедной инфраструктуры мы рассматриваем возможность организации велосипедных дорожек и парковок», — заявил он, добавив, что планируется также строительство дополнительных наземных переходов и светофоров.

Кроме того, по словам Барсукова, предлагается внедрение скоростного транспорта и дополнительных линий метро на реновируемых территориях.

1 августа был утвержден итоговый список попавших под реновацию московских пятиэтажек. В нем оказались 5144 дома.
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