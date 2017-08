400-летний японский ресторан попросил денег на ремонт соломенной крыши

Японский ресторан Chojiya, существующий более 400 лет, запустил кампанию по сбору денег на ремонт соломенной крыши. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает издание The Mainichi.

Владельцы кафе планируют собрать 10 миллионов иен (90 тысяч долларов) на капитальные работы. До этого крыша не ремонтировалась 40 лет.

Заведение было открыто в 1596 году в городе Сидзуока. Оно известно по всей стране благодаря фирменному блюду tororo-jiru, которое было изображено на японских гравюрах укие-э известных художников, а также нередко упоминалось в литературе.

Нынешний владелец ресторана Хироюки Шибаяма (Hiroyuki Shibayama) заявляет, что Chojiya — единственное действующее сейчас заведение, которое было запечатлено на гравюрах серии List of the 53 Stations of the Tōkaidō. В нее вошли изображения множества общественных мест вдоль старинной железной дороги Токайдо.

«Я бы хотел сохранить атмосферу ресторана для будущих поколений, как и оригинальный рецепт блюда», — отметил он.

28 июня сообщалось, что в японском городе Киото откроется кофейня сети Starbucks. Она расположится в традиционном чайном доме, построенном более 100 лет назад. Вплоть до 2005 года здание в районе Хигасияма служило чайной.