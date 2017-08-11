Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Каждый шестой россиянин оказался недоволен своим жильем

Каждый третий россиянин называет состояние своего жилья хорошим, половина жителей страны — удовлетворительным, а 16 процентов уверены, что оно плохое. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в пятницу, 11 августа, на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов», — отмечается в пресс-релизе. По данным экспертов, работу управляющей компании своего дома 22 процента опрошенных оценивают как хорошую, столько же считают ее плохой. 34 процента заявили, что она удовлетворительная.

Сотрудники ВЦИОМ также выяснили, какие типы жилья пользуются наибольшей популярностью у жителей России. Более 60 процентов респондентов мечтают о современном частном доме. Квартиру в кирпичном здании хотели бы иметь 17 процентов участников опроса. Панельные и монолитные многоэтажки выбрали бы семь и три процента соответственно.

При этом самой важной частью инфраструктуры 84 процента опрошенных считают детские площадки. Также россияне не могут обойтись без парковок и продуктовых магазинов возле дома.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Вышел каменный цветок
Москвичей поразили стройки в столице русского рока
От квартиры до могилы
Как принять квартиру в новостройке и не умереть
Сам ты удаленный!
Россияне не хотят работать на дому. Почему?
17:09 10 августа 2017
Москва оказалась самым популярным городом у иностранцев для оформления ипотеки
12:06 10 августа 2017
Самая бюджетная однушка Москвы оказалась дешевле самой дорогой в 40 раз
15:36 9 августа 2017
Неизвестный купил двухтысячеметровые апартаменты в «Москва-Сити»
11:37 9 августа 2017
Названа стоимость строительства квартир по программе реновации
17:31 8 августа 2017
Дома по программе реновации построят из российских материалов
17:00 8 августа 2017
Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы