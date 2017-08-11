Каждый шестой россиянин оказался недоволен своим жильем

Каждый третий россиянин называет состояние своего жилья хорошим, половина жителей страны — удовлетворительным, а 16 процентов уверены, что оно плохое. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в пятницу, 11 августа, на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов», — отмечается в пресс-релизе. По данным экспертов, работу управляющей компании своего дома 22 процента опрошенных оценивают как хорошую, столько же считают ее плохой. 34 процента заявили, что она удовлетворительная.

Сотрудники ВЦИОМ также выяснили, какие типы жилья пользуются наибольшей популярностью у жителей России. Более 60 процентов респондентов мечтают о современном частном доме. Квартиру в кирпичном здании хотели бы иметь 17 процентов участников опроса. Панельные и монолитные многоэтажки выбрали бы семь и три процента соответственно.

При этом самой важной частью инфраструктуры 84 процента опрошенных считают детские площадки. Также россияне не могут обойтись без парковок и продуктовых магазинов возле дома.