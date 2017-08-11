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Эксперты объявили об открытии высокого сезона на рынке аренды жилья

В июле 2017 года спрос на съемное жилье в Москве продолжил расти, и по сравнению с июнем, увеличился на 22 процента. Это говорит о начале высокого сезона на рынке аренды квартир, сообщается в пресс-релизе компании «МИЭЛЬ-Аренда», поступившем в редакцию Дома в пятницу, 11 августа.

«Максимальный спрос, как и максимальное предложение квартир, в июле 2017 года традиционно наблюдался в ценовом диапазоне от 25 до 40 тысяч рублей в месяц. Следует отметить, что спрос на такое жилье практически сравнялся с предложением», — заявили эксперты. На втором месте оказалась недвижимость с уровнем цен от 40 до 70 тысяч рублей.

Наиболее востребованными в июле 2017 года были однокомнатные квартиры. На них пришлось почти 50 процентов от общего спроса. Двушками интересовались 36,5 процента клиентов.

Наиболее широкое предложение квартир экономкласса в июле 2017 года отмечалось в ВАО (21,5 процента от общего числа) и ЮАО (14,5 процента), минимальное — в СЗАО (5,47 процента).
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