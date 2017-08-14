Названа самая низкая стоимость аренды квартиры в Москве

Самая дешевая квартира в Москве внутри МКАД сдается в аренду за 18 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в сообщении портала «Мир квартир», поступившем в редакцию «Дома» в понедельник, 14 августа.

«Как ни странно, эта квартира находится не у Кольцевой автодороги и не в Капотне, а в обычном спальном районе Перово, и даже недалеко от станции метро», — прокомментировали эксперты. По их данным, низкая стоимость жилья объясняется небольшой площадью (32 квадратных метра), совмещенным санузлом, незастекленным балконом и расположением на третьем этаже.

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Также отмечается, что цена за аренду не включает коммунальных платежей. «Когда вы имеете дело с очень дешевыми арендными квартирами, необходимо быть внимательным вдвойне: проверять, нет ли у квартиры таких дефектов, из-за которых жить в ней будет некомфортно. Нужно проверить исправность техники и пригодность мебели», — добавили специалисты.

17 апреля сообщалось, что по минимальным ставкам в столице, без учета предложений на присоединенных территориях, сдаются квартиры в Капотне. Стоимость аренды отдельного жилья здесь в среднем составляет 32 тысячи рублей в месяц. В тройку локаций с недорогой съемной недвижимостью также попали Бирюлево Западное и Дегунино Восточное.