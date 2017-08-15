Суд обязал новгородскую семью снять занавески

Жительница Великого Новгорода через суд заставила своих соседей по трехкомнатной квартире снять занавески на общей кухне, которые загораживали солнечный свет ее комнатным растениям. Об этом во вторник, 15 августа, сообщается на сайте регионального УФССП.

«В длительное противостояние новгородцев, проживающих в трехкомнатной квартире, по долгу службы оказались вовлечены судебные приставы. Сейчас люди в погонах контролируют "освобождение оконных проемов на кухне от занавесок и иных материалов, препятствующих прохождению света"», — отметили в пресс-службе.

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По данным сотрудников правоохранительных органов, в квартире проживают семья и еще одна женщина. Ранее соседи в судебном порядке обязали ее убрать кастрюли с газовой плиты. В ответ на это она добилась прекращения использования соседями общей лоджии в качестве кухни.

«На исполнении у новгородских приставов находится более тысячи подобных документов, по которым граждане делят не только земельные участки, заборы, дома, но и время общения со своими детьми. Во всех таких случаях без знания действующих законов и умения разбираться в психологии обойтись не получается», — подчеркивается в сообщении.