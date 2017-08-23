Названа стоимость самой дешевой новой квартиры в Москве

Самая дешевая квартира в новостройке в старых границах Москвы находится в Восточном административном округе и стоит 2,7 миллиона рублей. Об этом говорится в сообщении аналитического центра компании «Метриум Групп», поступившем в редакцию «Дома» в среду, 23 августа.

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За такую сумму можно получить студию площадью 19 квадратных метров в шаговой доступности от станции метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив». Вторая квартира в рейтинге самого доступного столичного жилья находится в СВАО и стоит 2,97 миллиона рублей. Ее площадь составляет 27,8 квадратного метра.

Тройку лидеров замыкает ЮЗАО и еще одна новостройка за пределами Московской кольцевой автодороги. «Входной билет» обойдется в 3,04 миллиона рублей за студию площадью чуть более 21 квадратного метра.

В июне сообщалось, что на первом месте по доступности квартир в столице находится Зеленоград. Тогда квадратный метр в местных новостройках в среднем стоил 93,4 тысячи рублей.