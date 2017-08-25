Востребованность ипотеки достигла рекордного значения

Во втором квартале 2017 года востребованность ипотеки выросла во всех сегментах, достигнув рекордного показателя — 43,4 процента в общей структуре. Об этом говорится в сообщении компании «МИЭЛЬ-Новостройки», полученном редакцией «Дома» в пятницу, 25 августа.

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На долю заемщиков в экономклассе пришлось более 50 процентов, в комфорт-классе — около 48 процентов, в бизнес-классе — почти 30 процентов. «С момента введения программы государственного субсидирования ипотечной ставки именно ипотека стала основным драйвером спроса. И если в 2015-2016 годах это распространялось в основном на массовый сегмент, то сейчас мы видим аналогичную ситуацию и в бизнес-классе», — рассказали эксперты.

По итогам первого квартала текущего года доля ипотечных сделок составляла 38,3 процента в общей структуре. Во втором квартале показатель вырос до 43,4 процента. Для сравнения, по данным компании, в 2015 году доля ипотеки составляла 23,7 процента.

«Благодаря доступной ипотеке наблюдается как рост количества ипотечных сделок, так и общий прирост спроса. Безусловно, что наибольший эффект виден в массовом сегменте», — отметили специалисты, добавив, что во втором квартале доля таких сделок в экономклассе достигла рекордного значения в 52 процента.