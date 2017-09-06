Москва названа самым озелененным мегаполисом мира

В рейтинге компании Urban Group с самыми озелененными мегаполисами мира Москва заняла первое место. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Дома» в среду, 6 сентября.

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«По статистике, 46,1 процента подростков в Московском регионе страдают заболеваниями органов дыхания. Улучшить данное положение в городе способны растения и деревья, которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород», — рассказали эксперты. Также они отметили, что лучше всего международным стандартам по озеленению соответствуют северо-западные районы Подмосковья.

Согласно строительным нормам и правилам, озелененные территории должны занимать не менее 40-50 процентов площади в городской застройке, отметили сотрудники компании. По их данным, в Москве озелены 54 процента территории.

На второй строчке рейтинга оказался Сингапур, где растения высажены на 47 процентах города. Тройку лидеров замыкают Сидней, Вена и Стокгольм (по 46 процентов). Далее следуют Мадрид (35 процентов), Рим (35 процентов), Лондон (33 процента), Нью-Йорк (27 процентов), Варшава (17 процентов), Берлин (14 процентов) и Амстердам (13 процентов).