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Владельцы особняков на Рублевке продадут их за полцены

Собственники 90 процентов особняков на Рублевском шоссе в Подмосковье распродают в настоящий момент свои жилища с 50-процентной скидкой. Об этом говорится в сообщении компании Kalinka Group, поступившем в редакцию «Дома».

«Дисконты на рынке загородной элитной недвижимости достигают 50 процентов от докризисных цен, а ультрадорогие объекты можно приобрести с выгодой до 15 миллионов долларов. Со скидкой предлагается 90 процентов домов, построенных в начале 2000-х», — рассказали эксперты.

По их данным, порядка 75 процентов запросов на покупку дома на Рублевском шоссе поступает в отношении готовых коттеджей первичного рынка. При этом вторичные объекты, построенные в начале XXI века, проигрывают с точки зрения дизайна и планировок. «Покупатели не хотят мириться с ремонтом в духе дворцовых интерьеров Эрмитажа и Версаля, реконструкция которого потребует слишком больших финансовых и временных затрат, не хотят рассматривать неудобные планировки», — прокомментировали сотрудники компании.

В денежном выражении максимальный дисконт, зафиксированный на рынке, составляет 15 миллионов долларов: за 20 миллионов долларов вместо изначальных 35 можно купить особняк площадью 1,5 тысячи квадратных метров, расположенный в семи километрах от МКАД.
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