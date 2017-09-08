Переселенцам по реновации пообещали тишину за стеной

При строительстве новых домов по программе реновации жилого фонда в Москве большое внимание будет уделяться шумоизоляции. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

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«Не секрет, что в пятиэтажках, которые попали в программу реновации, порой слышно, как за стенкой кашляет сосед. Вопросам шумоизоляции при строительстве и отделке новых домов будет уделяться большое внимание», — отметил он. По его словам, при отделке жилья будут использоваться шумопоглощающие материалы.

8 августа сообщалось, что новые дома по программе реновации жилого фонда в Москве построят из отечественных материалов и комплектующих.

1 августа был утвержден итоговый список попавших под реновацию московских пятиэтажек. В нем оказались 5144 дома.