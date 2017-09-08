Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Переселенцам по реновации пообещали тишину за стеной

Женщина в жилом доме в Северо-Западном административном округе города Москвы. Категории: Социальные проблемы Репортаж: Реновация жилья в Москве Место: Москва, Россия Дата события: 26.07.2017 Дата поступления: 31.07.2017 Автор: Валерий Мельников

При строительстве новых домов по программе реновации жилого фонда в Москве большое внимание будет уделяться шумоизоляции. Об этом в пятницу, 8 сентября, заявил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Не секрет, что в пятиэтажках, которые попали в программу реновации, порой слышно, как за стенкой кашляет сосед. Вопросам шумоизоляции при строительстве и отделке новых домов будет уделяться большое внимание», — отметил он. По его словам, при отделке жилья будут использоваться шумопоглощающие материалы.

8 августа сообщалось, что новые дома по программе реновации жилого фонда в Москве построят из отечественных материалов и комплектующих.

1 августа был утвержден итоговый список попавших под реновацию московских пятиэтажек. В нем оказались 5144 дома.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Все пыль и тлен
В России нашелся город, где улицы перекопаны сильнее, чем в Москве
Пентхаус для народа
Уникальные квартиры подешевели до неприличия
Сорвем покровы
Тест: Узнайте, какой вы дом
14:15 Сегодня
Эмили Блант выставила на продажу особняк в Бруклине
11:50 Сегодня
Доля апартаментов от общего объема жилья в Новой Москве составила менее процента
12:10 7 сентября 2017
Назван округ Москвы с наибольшим числом новостроек бизнес-класса
14:52 5 сентября 2017
Названы самые добросовестные ипотечники среди знаков зодиака
14:03 5 сентября 2017
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
12:38 5 сентября 2017
Спрос на элитное жилье в центре Москвы за лето вырос почти на треть