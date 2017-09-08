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Здание школы для детей-инвалидов в Казани отдали духовному управлению мусульман

Здание школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Казани безвозмездно передали в собственность духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ). Об этом говорится на сайте религиозной организации.

Спецшколе взамен предоставили новое здание. Отмечается, что переданная постройка является объектом культурного наследия религиозного значения «Медресе Музаффария, 1888 год». Предполагается, что после проведения капитального ремонта она будет использоваться по своему историческому назначению.

В прошлом году сообщалось, что мусульманская община выкупила здание синагоги Золотой Торы в центре Марселя на юге Франции. Стоимость покупки оценивается в 400 тысяч евро. Расположенная в нескольких метрах от синагоги небольшая мечеть не вмещала желающих, особенно во время пятничной молитвы. Поэтому община купила пустующую постройку, чтобы использовать в культовых целях.
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