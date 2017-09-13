Самую большую в России парковку построят у Москвы-реки

На территории крытого парка развлечений «Остров мечты» на юге Москвы появится самая большая в России парковка. Она рассчитана на 3 894 места. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Дома» в среду, 13 сентября.

Монолитный каркас подземной парковки уже построен, в ближайшее время начнется проведение и монтаж коммуникаций, внутренняя отделка. Парковка, как наземная, так и подземная, будет обеспечены современными системами контроля и безопасности.

Строительство комплекса началось в 2016 году. Парк возводится в Нагатинской пойме, его площадь составит около 100 гектаров. Проект будет реализовываться в два этапа.

По мнению мэра Москвы Сергея Собянина, этот парк позволит не только сохранить и благоустроить крупную зеленую территорию, но и значительно увеличить число как российских, так и иностранных туристов. Ожидается, что его будут посещать около 34-40 миллионов человек в год.