Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве

Стоимость самой дешевой съемной квартиры в Москве за лето выросла почти на четверть — до 21 тысячи рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании «ИНКОМ-Недвижимость», который поступил в редакцию «Дома» в среду, 13 сентября.

На первой строчке рейтинга оказалась однокомнатная квартира на улице Маршала Савицкого, в 15 минутах транспортом от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». В квартире обставлена кухня, а другую мебель могут приобрести исходя из пожеланий жильцов.

На втором месте в списке — «однушка» в Волгоградском проезде неподалеку от метро «Кузьминки». Арендная ставка там составляет 21,7 тысячи рублей. Тройку самых дешевых квартир замыкает лот за 22 тысячи рублей. Квартира расположена на четвертом этаже 14-этажного дома на Старонародной улице, в 12 минутах ходьбы от станции метро «Скобелевская».

Самая дорогая московская квартира сдавалась в августе на Остоженке. Месяц проживания в ней стоил 750 тысяч рублей.

В августе 2017 года на рынке аренды в Москве произошел резкий рост спроса — на 111 процентов, то есть более чем в два раза по сравнению с июлем. В последний раз такой высокий интерес со стороны покупателей был зафиксирован летом 2012 года.