Названа средняя цена квартиры в московской новостройке

Средняя стоимость квартиры в московской новостройке составляет около 9,4 миллиона рублей. К такому выводу пришли эксперты портала «Мир Квартир». Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции «Дома».

Однако в разных округах города цены могут отличаться в пять раз. Например, самые дорогие квартиры продаются в ЦАО: жилье на стадии строительства там можно купить за 24 миллиона рублей. Квадратный метр в центре города (без учета элитной недвижимости) стоит в среднем 320,6 тысячи рублей.

Второе место в рейтинге досталось ЗАО. На западе Москвы цена квадратного метра меньше на треть (217,8 тысячи рублей), а средняя стоимость квартиры составляет порядка 12,4 миллиона рублей. Третью строчку в списке занимает СЗАО, квадратный метр там стоит 197,3 тысячи рублей. Самые дешевые варианты есть за МКАД — в ТАО. Там обзавестись своим жильем можно в среднем за 4,5 миллиона рублей.

Что касается пентхаусов в новых московских домах, то цены на них начинаются от 15,8 миллиона долларов. За такую сумму можно купить объект площадью 46 квадратных метров в жилом комплексе недалеко от станции метро «Проспект Мира». Почти вдвое дороже — в 31,7 миллиона рублей — обойдется жилье площадью 102 квадратных метра на верхнем этаже ЖК около метро «Ботанический сад».