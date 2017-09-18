Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) рассчитали величину среднего семейного бюджета для оформления ипотечного кредита. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Дома» в понедельник, 18 сентября.

Согласно исследованию, для того чтобы комфортно оплачивать ипотеку, семье необходим бюджет в 69,5 тысячи рублей. По сравнению с началом года, этот показатель снизился на 4,9 процента (3,6 тысячи рублей в денежном эквиваленте).

«Несмотря на рост среднего размера ипотечного кредита, доступность ипотеки продолжает расти», — рассказал генеральный директор НБКИ Александр Викулин. По его словам, это объясняется снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также ростом сроков кредитов на покупку недвижимости.

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«Вместе с тем заемщикам следует помнить, что получение ипотеки — это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов», — предупредил Викулин.