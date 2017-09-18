Отобранную за долги квартиру в Сочи продали за миллион долларов

В Сочи продали арестованную за долги квартиру. Ее стоимость составила один миллион долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю.

Квартира в элитном доме в Морском переулке, владельцем которой выступала турецкая фирма, была залоговым имуществом при оформлении кредита. Организация не погасила задолженность в установленный срок.

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«В ходе проведения исполнительных действий квартира была выставлена на публичные торги и к настоящему моменту реализована. Общая сумма, вырученная от продажи объекта недвижимости, составила 57 миллионов 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Средства были перечислены в пользу взыскателя.