Московская новостройка попала в Книгу рекордов России

Московская новостройка на Тимирязевской попала в «Книгу рекордов России» как здание с максимальным количеством этажей разной площади. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает «Интерфакс».

Фундамент здания по площади на 90 квадратных метров меньше, чем крыша, а каждый последующий этаж по площади больше предыдущего. 28-этажный дом, построенный по проекту знаменитого архитектора Филиппа Старка, расположен на Дмитровском шоссе.

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Другой рекорд, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса, установила башня «Федерация», которая находится на территории «Москва-Сити». На заливку ее фундамента ушло 14 тысяч кубических метров бетона.

Фасад башни первым в России реализован по технологии структурного остекления стеклопакетами с заполнением аргоном. Впервые здесь используется и система очистки фасадов, полностью освобождающая от необходимости пользоваться услугами промышленных альпинистов.