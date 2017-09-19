Арендаторам из сносимых пятиэтажек дадут новые офисы без торгов

Предпринимателям, которые арендуют у города нежилые помещения в сносимых пятиэтажках, дадут новые офисы в домах, построенных по программе реновации. Они получат их без проведения торгов. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, передает «Интерфакс».

«Субъекты малого и среднего бизнеса при прекращении права аренды находящихся в собственности города нежилых помещений в сносимых домах получат право заключить новый договор аренды равнозначного нежилого помещения без проведения торгов и с сохранением льгот», — заявил он. По словам Левкина, первые этажи новых домов отдадут под магазины, сервисные центры и культурно-досуговые учреждения.

Полный список московских домов, попавших под программу реновации, был утвержден в начале августа 2017 года. В него попали 5144 дома.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марата Хуснуллина, программа реновации может коснуться каждого четвертого жителя города.