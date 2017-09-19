Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Арендаторам из сносимых пятиэтажек дадут новые офисы без торгов

Предпринимателям, которые арендуют у города нежилые помещения в сносимых пятиэтажках, дадут новые офисы в домах, построенных по программе реновации. Они получат их без проведения торгов. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, передает «Интерфакс».

«Субъекты малого и среднего бизнеса при прекращении права аренды находящихся в собственности города нежилых помещений в сносимых домах получат право заключить новый договор аренды равнозначного нежилого помещения без проведения торгов и с сохранением льгот», — заявил он. По словам Левкина, первые этажи новых домов отдадут под магазины, сервисные центры и культурно-досуговые учреждения.

Полный список московских домов, попавших под программу реновации, был утвержден в начале августа 2017 года. В него попали 5144 дома.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам строительства и градостроительной политики Марата Хуснуллина, программа реновации может коснуться каждого четвертого жителя города.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Сам ты удаленный!
Россияне не хотят работать на дому. Почему?
Темные башни
Американские небоскребы кренятся и оседают. Устоят ли московские?
Мир, труд, дом
Как работать дома без ущерба для психики
12:42 14 сентября 2017
Десятки московских офисов выставили на аукцион
12:57 11 сентября 2017
Сбербанк избавится от офиса в центре Москвы
15:00 8 сентября 2017
Здание школы для детей-инвалидов в Казани отдали духовному управлению мусульман
13:31 5 сентября 2017
Россия впервые за девять лет уступила лидерство по вводу новых торговых центров
18:57 4 сентября 2017
В Подмосковье построят самый большой склад в стране
12:06 4 сентября 2017
Количество свободных коммерческих площадей в «Москва-Сити» упало в три раза