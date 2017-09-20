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Туристам в Австралии предложили пожить в хостеле из песка

На побережье Австралии неподалеку от Брисбена открылся хостел, который полностью сделан из песка с Золотого пляжа. Об этом сообщает The Daily Mail. На возведение небольшой гостиницы ушло 24 тонны материалов.

В хостеле построена двухместная комната, одна восьмиместная, а также лаундж-зона, бар и волейбольная площадка. Стоимость проживания в этом хостеле начинается от 5 евро за ночь. В эту сумму включено питание, серфинг и занятия йогой.

Зимой 2016 года в Швеции открылся первый в мире отель изо льда, который будет работать круглый год. Температура в помещениях Icehotel 365 держится на уровне пяти-восьми градусов. Чтобы постояльцы не замерзли, им выдают теплые спальные мешки. Ночь в ледяном номере для двоих обойдется в 2450 шведских крон (около 17 тысяч рублей).
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