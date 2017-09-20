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Минстрой предупредил о росте цен на жилье

Из-за активного роста ипотечного кредитования и спада ввода нового жилья на рынке цены на недвижимость могут вырасти. Такое предположение высказал глава Минстроя Михаил Мень, передает «Интерфакс».

«По ипотеке серьезно растет спрос, а ввод не очень сильно, но падает. Это серьезная тенденция, которая может привести к росту стоимости квадратного метра», — сказал Мень. Он подчеркнул, что министерство будет решать эту проблему, стимулируя рост предложения путем поддержки создания социальной и внутриквартальной инфраструктуры. На это было выделено 20 миллиардов рублей.

Зимой 2016 года о постепенном росте цен на жилье сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин. По мнению чиновника, увеличению цен на рынке недвижимости будет способствовать стабильно растущий спрос.

После этого заявления Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила замминистра предупреждение. Представители ведомства посчитали, что распространение подобной информации классифицируется как действие, способное привести к нарушению антимонопольного законодательства. Слова Стасишина, решили в ФАС, может быть воспринято хозяйствующими субъектами как ориентир при планировании деятельности.
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