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Москвичей подготовили к отопительному сезону

Все жилые дома в столице готовы к отопительному сезону. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комплекс городского хозяйства Москвы.

«К пуску тепла подготовлены все 72,5 тысяч зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд — более 33 тысяч зданий — и объекты социальной сферы — почти 9 тысяч строений», — объявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Кроме того, для оперативного решения аварийных ситуаций и технологических сбоев было сформировано 659 аварийно-восстановительных бригад, оснащенных 745 единицами аварийной техники, а также тремя мобильными котельными. «К утилизации снега готовы 146 мобильных снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов. Это позволит обеспечить утилизацию 550 тысяч кубометров снега в сутки», — добавил Бирюков.

Батареи в московских жилых домах включат, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не будет превышать восемь градусов тепла и при этом сохраняется тенденция на понижение. Ожидается, что в этом году отопительный сезон начнется с 15 октября.
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