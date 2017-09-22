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В России появится 33-метровый Иисус

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели изготовил 33-метровую статую Иисуса Христа. Об этом он рассказал агентству городских новостей «Москва» в пятницу, 22 сентября. По его словам, ее установят в одном из российских городов в следующем году.

«Это не так просто устанавливать 33-метровую скульптуру, надо рассчитывать ветровую нагрузку, инженерные подходы. Христос будет обращаться к народу с разведенными руками. Я в Бразилии работал, я видел уйму народа — боже мой, это огромный доход от туризма», — рассказал скульптор.

Еще один проект Церетели — 23-метровая скульптура аргонавтов. Ее должны установить в Имеретинской долине в Сочи. «Фундамент уже начали изучать, потому что диаметр получается восемь метров. Как только фундамент зальют бетоном, отправляю и устанавливаю», — пояснил скульптор.

Зураб Церетели — советский и российский художник-монументалист, живописец и скульптор. Среди его самых известных работ — памятник Петру I в развилке Москвы-реки и Водоотводного канала, его высота составляет 98 метров. Также под руководством Церетели велось строительство храма Христа Спасителя.
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