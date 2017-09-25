Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Квартиры по программе реновации покажут на 3D-карте Москвы

Виртуальные модели квартир, которые предоставляют по программе реновации, можно будет увидеть на 3D-карте Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии в понедельник, 25 сентября. Предполагается, что проект будет разработан до конца года.

«Мы планируем в 2018 году реализовать такую идею. Хотим, чтобы житель смог ходить не только по улицам 3D-города, но и зайти, посмотреть свою будущую квартиру виртуально», — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Список домов, которые попадают под программу реновации, был утвержден в начале августа 2017 года. В него вошли 5144 здания. Для первоочередного переселения готовы 13 объектов в разных округах города, еще 25 планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Впервые увидеть, как будут выглядеть квартиры для переселенцев с примерами отделки, можно было в июле. Первый шоу-рум открыл мэр Сергей Собянин на ВДНХ.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Даром не надо
Худшее в России жилье нашли в Краснодаре
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Кучеряво живете
Квартиры в Москве, которые вы никогда не купите
15:52 22 сентября 2017
Убереженные от сноса при реновации дома отдадут городу
13:06 22 сентября 2017
Из съемной квартиры американки украли драгоценности на 68 тысяч долларов
12:35 22 сентября 2017
Москвичей подготовили к отопительному сезону
11:02 22 сентября 2017
Москвичи попросили расширить список домов по программе реновации
16:29 21 сентября 2017
Участки в промзонах Москвы выставят на аукцион
13:03 21 сентября 2017
Цены на съемное жилье в Москве вырастут из-за приезжих