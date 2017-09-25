Квартиры по программе реновации покажут на 3D-карте Москвы

Виртуальные модели квартир, которые предоставляют по программе реновации, можно будет увидеть на 3D-карте Москвы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии в понедельник, 25 сентября. Предполагается, что проект будет разработан до конца года.

«Мы планируем в 2018 году реализовать такую идею. Хотим, чтобы житель смог ходить не только по улицам 3D-города, но и зайти, посмотреть свою будущую квартиру виртуально», — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Список домов, которые попадают под программу реновации, был утвержден в начале августа 2017 года. В него вошли 5144 здания. Для первоочередного переселения готовы 13 объектов в разных округах города, еще 25 планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

Впервые увидеть, как будут выглядеть квартиры для переселенцев с примерами отделки, можно было в июле. Первый шоу-рум открыл мэр Сергей Собянин на ВДНХ.

