Холодное лето и Турция ударили по российским гостиницам

Холодное лето, а также возможность уехать на отдых в Турцию негативно сказались на операционных показателях гостиниц как в Московской области, так и на южном побережье России. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании JLL. Пресс-релиз имеется в распоряжении редакции «Дома».

«Зафиксированный спад также может являться прямым следствием агрессивной ценовой политики, которую отельеры вели на протяжении последних трех лет», — сказала руководитель департамента гостиничного бизнеса Татьяна Веллер. Она добавила, что из-за роста цен на проживание отдых в России по стоимости зачастую можно сравнить с путевками на зарубежные курорты. «Подобная динамика вызвала дисбаланс соотношения цены и качества в понимании туристов», — подытожила эксперт.

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«Любопытно, что этим летом впервые за три года нашего мониторинга российского всесезонного курорта в горах было занято больше номеров, чем на побережье», — добавила Веллер. Она выразила надежду, что компенсировать потери первых восьми месяцев года получится за счет оживленного осеннего делового сезона.

С начала 2017 года Москва установила рекорд по загруженности гостиниц. Уровень загруженности столичных отелей в первом полугодии 2017-го достиг 70 процентов — это максимальный за последние пять лет показатель.