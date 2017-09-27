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Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле

Самые дешевые съемные квартиры можно найти в Нижнем Тагиле. Средняя ставка на однокомнатное жилье там составляет 8,2 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного экспертами компании Domofond. Пресс-релиз имеется в распоряжении «Дома».

По словам аналитиков, в среднем по России семьи из двух работающих человек тратят на аренду однокомнатного жилья от 14 до 35 процентов своего ежемесячного дохода.

На втором месте в списке оказалась Пенза: снять «однушку» там можно за 8,7 тысячи рублей в месяц, тройку лидеров замыкает Стерлитамак. Квартира там дешевле — 7,3 тысячи рублей — но зарплаты ниже, а значит и семейный бюджет меньше.

В большинстве других городов из топ-10 семьи тратят на аренду однокомнатного жилья в среднем 15 процентов дохода в месяц. К ним относятся Стерлитамак, Курск, Курган и Магнитогорск. Замыкают список лидеров Саранск, Киров, Вологда и Волжский, где семья из двух работающих человек платит за жилье в среднем 16 процентов ежемесячного дохода.

В Москве самая дешевая съемная квартира обойдется в 21 тысячу рублей в месяц. Лот расположен на улице Маршала Савицкого, в 15 минутах транспортом от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». В квартире обставлена кухня, а другую мебель могут приобрести исходя из пожеланий жильцов.
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