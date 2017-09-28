Застройщики заработали на покупателях элитного жилья 5,4 миллиарда рублей

В сентябре 2017 года общий объем продаж жилья в элитных новостройках Москвы в денежном эквиваленте составил 5,4 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 28 сентября, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные агентства Tweed.

По данным аналитиков, всего за третий квартал 2017 года на рынке премиальных новостроек столицы выручено не менее 13,8 миллиарда рублей. Самая дорогая из проданных за это время квартир стоила 155 миллионов рублей, она располагается в Замоскворечье. «Весна выдалась не очень хорошей по продажам, лето — тем более. Осенью потенциальные покупатели устали ждать ценового дна и перешли к действиям», — сказала генеральный директор агентства Ирина Могилатова.

В начале сентября сообщалось, что спрос на элитные квартиры в центре Москвы за лето вырос почти на 30 процентов, также значительно выросла активность девелоперов на первичном рынке премиального жилья.

Всего с начала 2017 года рынок пополнился почти на 500 элитных квартир и апартаментов площадью около 50 тысяч квадратных метров. Территориально новые жилые комплексы расположены на Якиманке, в Таганском районе, Замоскворечье, в районе Патриарших и Чистых прудов.