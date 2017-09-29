В России насчитали 38 тысяч обманутых дольщиков

В России насчитывается 38154 обманутых дольщика. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Такая информация, по его словам, содержится в дорожных картах и в них не учитываются те, кто вложил деньги в строительство объектов компании «СУ-155».

Больше всего обманутых дольщиков — 6461 человек — оказалось в Краснодарском крае. В Московской и Свердловской областях ключи от своих квартир до сих пор не получили почти четыре тысячи человек, более 3,5 тысяч — в Самарской.

По сравнению с августом, число обманутых дольщиков сократилось. Месяц назад, по словам Меня, в федеральный реестр были внесены 46 тысяч человек. Министр говорил, что за ситуацию в Москве он спокоен. «В других субъектах ситуация очень разная, но после многочисленных парламентских слушаний все свою ответственность понимают», — добавил чиновник.

В июле 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который будет регулировать компенсационного фонда долевого строительства. Согласно ему, застройщики будут отчислять деньги для компенсации жертвам мошенничества в сфере строительства в специальную некоммерческую организацию. Она будет гарантировать обманутым дольщикам выплату потерянных средств.