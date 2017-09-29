Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Москвичам пообещали включить отопление раньше срока

Отопительный сезон в Москве начнется раньше срока. С таким распоряжением выступил мэр города Сергей Собянин. Его слова приводит «Интерфакс».

«У нас отопление включают в течение пяти суток, когда средняя температура опускается ниже 8 градусов. Пока этого порога мы не достигли», — сказал градоначальник. Он уточнил, что от горожан поступают жалобы. «Я дам поручение, чтобы сегодня же вечером начинали подключать жилой фонд Москвы», — объявил он.

Батареи в московских жилых домах включат, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе не будет превышать восемь градусов тепла и при этом сохраняется тенденция на понижение. По планам, отопительный сезон должен был начаться 15 октября.

О том, что все жилые дома готовы к новому отопительному сезону в Комплексе городского хозяйства Москвы сообщили 22 сентября. «К пуску тепла подготовлены все 72,5 тысяч зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд — более 33 тысяч зданий — и объекты социальной сферы — почти 9 тысяч строений», — говорил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Кучеряво живете
Квартиры в Москве, которые вы никогда не купите
Кирпич раздора
Почему квартиры в Москве больше не подорожают
Морской отбой
Жилье в Сочи оказалось неприлично дорогим
15:07 28 сентября 2017
Названа цена самой маленькой элитной квартиры в Москве
12:42 28 сентября 2017
Застройщики заработали на покупателях элитного жилья 5,4 миллиарда рублей
11:43 28 сентября 2017
Московские апартаменты проиграли квартирам
10:43 28 сентября 2017
Проекты планировки кварталов реновации утвердят в 2019 году
17:42 27 сентября 2017
Путин отругал членов правительства за ситуацию в сфере строительства жилья
17:02 27 сентября 2017
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле