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Открывать хостелы в квартирах разрешат с согласия соседей

Депутаты комитета Госдумы по ЖКХ намерены внести поправки в законопроект о запрете хостелов в жилых домах. Изменения позволят организовывать гостиницы на любых этажах многоквартирных зданий с согласия двух третей жителей подъезда, где планируется открыть хостел, и половины жильцов дома, пишет РБК.

Поправки готовят депутаты «Единой России» Александр Сидякин и Павел Качкаев, рассказал изданию источник в профильном комитете. Эту информацию подтвердили председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская и сам Сидякин.

Законопроект, предусматривающий введение полного запрета на открытие хостелов в жилых домах и одобренный в первом чтении в мае 2016 года, планируется смягчить. В частности, депутаты предлагают ввести комплексную процедуру получения согласия жителей дома на организацию гостиницы. У смежных соседей будет право вето на открытие хостела.

Кроме того, предлагается не распространять конституционный принцип неприкосновенности жилища на гостиницы в жилых домах, чтобы надзорные органы (Роспотребнадзор и прочие) могли входить в хостелы и проверять, как соблюдается закон.

Существующим хостелам также придется получить согласие жителей в течение года после принятия поправок.

Изменения в законопроект должны быть разработаны до 15 ноября, вводить новые правила организации хостелов планируется в начале 2019 года, уже после чемпионата мира по футболу в России, уточняет РБК.

Документ, запрещающий использовать квартиры в жилых домах для организации в них гостиниц и хостелов, изначально планировали принять до конца 2015-го.
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