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Большинство россиян остались без пригодной для питья воды

В России 80 процентов населения проживают в регионах, где вода оказалась непригодной для питья. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Дома» во вторник, 3 октября. Это относится к жителям бассейнов Волги, Оби и Енисея.

К регионам, где уровень загрязненности поверхностных вод достиг критических показателей, относятся Карачаево-Черкесская Республика (70,5 процента водоисточников не соответствуют нормативам), Вологодская, Архангельская, Мурманская области, города Среднего Енисея, Верхнего и Среднего Приангарья, Красноярск, а также Кузбасс и Норильский район.

Водоканалы как правило используют для водозабора поверхностные воды. Но более 70 процентов очистных сооружений в стране построено 30-50 лет назад. 80 процентов из них требуют реконструкции, уверены авторы исследования. По словам экспертов, земля и реки больше не способны к естественному самоочищению. Давление городских агломераций и предприятий перевесило силы природы. Как следствие крупнейшие водные артерии страны оказались непригодны для питья.

Только в Санкт-Петербурге и Республике Алтай требованиям соответствовали 100 процентов источников централизованного питьевого водоснабжения.

В докладе уточняется, что загрязнения питьевой воды формируют дополнительные случаи смертности и заболеваний: болезни мочеполовой системы, органов пищеварения, болезни кожи и подкожной клетчатки, а также новообразования.
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