Lenta.RUО проектеРеклама
Квартира Дача
Офис Город

Жена президента Франции рассказала об изменениях в Елисейском дворце

Брижит Макрон
Брижит Макрон

С появлением нового президента Франции Эммануэля Макрона в Елисейском дворце произошел ряд изменений. Как рассказала первая леди страны Брижит Макрон, в особняке поменяли обстановку. Ее слова приводит РИА Новости.

Супруга главы республики отметила, что, в частности, избавилась от плотных портьер на окнах. «Теперь туда попадает больше света, и вид на сады стал более открытым», — поделилась она.

Первая леди Франции добавила, что они с мужем недолго думали о том, стоит ли переезжать во дворец. «Это позволяет нам видеться днем между встречами и обедать вместе почти каждый вечер, когда у нас нет особенных обязательств», — отметила она. Супруга президента также подчеркнула, что во дворце они с мужем работают и проводят официальные приемы, а семейная жизнь пары проходит за пределами резиденции.

Елисейский дворец — официальная резиденция президента Франции в Париже, там он принимает глав иностранных государств. Строительство дворца велось с 1718 по 1722 год. Впервые для нужд правительства особняк стали использовать при Наполеоне I, в 1867 году здание было перестроено по проекту архитектора Лакруа, и с того времени его внешний вид не менялся.
Обсудить

Ссылки по теме

Специальные предложения
Горячие предложения

Другие материалы рубрики

Морской отбой
Жилье в Сочи оказалось неприлично дорогим
Совсем окубели
В Дании построили первый в мире LEGO-дом из настоящих кирпичей. Он невероятен
Срамные места
Чем одарили Матильду любовники
11:36 Сегодня
Высотки назвали «тяжелым лекарством с побочным действием»
10:47 Сегодня
Жители домов-памятников сэкономят на капремонте
10:18 Сегодня
Во Владивостоке построят первую мечеть
14:56 3 октября 2017
В центре Москвы за год построили 160 тысяч квадратных метров жилья
14:22 3 октября 2017
Список домов по программе реновации расширили
14:10 3 октября 2017
В Москве начался отопительный сезон