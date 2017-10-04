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В квартирах у москвичей нашли медведей и волков

В квартирах москвичей можно обнаружить пантер, медведей, волков, крокодилов и других экзотических животных. Об этом рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей Москвы Антон Кульбачевский, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Уже семь лет мы боремся с незаконным оборотом представителей дикой фауны в Москве. Количество животных, незаконно поставляемых в Москву, постоянно растет, и с этим трудно бороться, хотя департамент проводит широкую деятельность по пресечению незаконной торговли дикими животными», — рассказал он.

Кульбачевский добавил, что большой популярностью среди жителей столицы пользуются различные виды попугаев. На втором месте по популярности идут рептилии: хамелеоны, игуаны, змеи и крокодилы, а на третьем — дикие кошки: львы, пумы, тигры и леопарды. «Стоит сказать и о животных охотничьих видов — медведях, волках, рысях. То есть этих животных можно найти в московских квартирах», — уточнил он.

В начале 2017 года комиссия Мосгордумы по экологической политике предложила запретить содержать в квартирах крупных хищников. В частности, это касается хищников весом от 200 килограммов.
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