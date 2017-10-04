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Стоимость реновации оценили в 50 миллиардов долларов

Реализация программы реновации жилого фонда в Москве может обойтись в 50 миллиардов долларов. Такое предположение высказал руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин. Об этом в среду, 4 октября, сообщает РИА Новости.

«Около 50 миллиардов долларов планируется потратить на снос ветхого завета и возведение нового жилого фонда», — сказал чиновник, уточнив, что такую сумму называют эксперты. Черемин подчеркнул, что программа потребует гигантского объема инвестиций.

В настоящее время в программу реновации входят 5177 домов. В конце сентября были утверждены стартовые площадки для реновации. В список вошли 210 площадок. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, они расположены таким образом, чтобы переселение осуществлялось в непосредственной близости от проживания, «то есть практически в тех кварталах, где и сегодня проживают граждане».

При строительстве новых домов будут использоваться российские материалы и импортные комплектующие. «По отдельным позициям будут использоваться импортные материалы или элементы отделки, так как они лучше», — говорил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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